Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, sembrano esserci ulteriori conferme riguardo lo spostamento dell’orario della partita Udinese-Napoli alle ore 18. “La squadra di Luciano Spalletti si troverà di fronte ad un’altra occasione per conquistare la vittoria giovedì nella trasferta di Udine, ma potrebbero esserci ostacoli come la richiesta di anticipare l’orario della partita per motivi di sicurezza e la diretta televisiva sui maxischermi dello stadio”.