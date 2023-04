Spalletti in conferenza: “Sono dispiaciuto, ma stiamo semplicemente dilazionando il godimento…”

Luciano Spalletti, tecnico azzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Salernitana:

“Oggi ho provato sensazioni bellissime. si subisce questo affetto e questa voglia di vincere. Vogliamo essere il sogno dei nostri tifosi, ma per portarlo a casa serve ancora qualcosina. Purtroppo più ti avvicini al traguardo più fai fatica, ma ci stiamo avvicinando sempre di più”.

“Oggi non sono arrabbiato, la voglia di concedere questa gioia ai tifosi mi renderà rilassato e cosciente. I napoletani meritano di vincere, per questo sono un po triste. Stiamo semplicemente dilazionando il godimento”.

“Sul gol di Dia siamo stati ingenui, si poteva fare qualcosa in più… Poi Dia è stato molto bravo, non era facile segnare quel gol. Abbiamo sbagliato troppe giocate nel primo tempo”

“Noi non facciamo calcoli, vogliamo soltanto vincere questo Scudetto. Possiamo lasciare un segno per sempre e ci alleneremo per fare sempre meglio. Non molleremo di un millimetro”.

“Contro l’Udinese cambieremo qualcosa, ma noi ragioniamo sempre nell’ottica di cambiare a partita in corso”.

“Di Sousa ne parlo volentieri perché è un allenatore molto capace e professionale. Ha esperienza e fa anche il giusto casino in panchina (ride ndr). Io obbligo tutti i miei a non fare casino in panchina, poi le squadre vengono qui e fanno ciò che vogliono. Regali non ne abbiamo mai avuti, a volte mi viene voglia di dire ai miei ragazzi di ricominciare a fare casino”.