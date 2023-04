TOP&Flop di Napoli-Salernitana: Festa rimandata ma il Napoli è vivo

Servirà ancora un punto alla squadra azzurra per portare a casa matematicamente il tricolore. Brilla al solito il centrocampo azzurro contro una Salernitana che ci ha messo qualcosa in più del solito per rovinare la festa annunciata. Nulla è compromesso. Lo scudetto è saldamente in mano al Napoli. solo la matematica è ancora un ostacolo da superare.

Ecco i Top&Flop di Napoli Salernitana:

Top LOBOTKA – Il motorino slovacco non si arrende mai. E’ ovunque e non fa respirare i giocatori granata. Riesce sempre ad arrivare primo su tutti i palloni e conferma con la prestazione di oggi di essere il cervallo del Napoli. Insostituibile.

Flop Lozano – Il messicano parte a razzo ma poi si spegne alla distanza. Non riesce ad essere pericoloso come sempre e non sfonda. Peccato perchè i suoi guizzi potevano essere l’arma in più, specie in avvio di gara per bloccare una gara ostica come si è dimostrata quella di oggi. Piccola menzione tra i flop anche per Juan Jesus che nell’occasione delo gol forse lascia troppo spazio a dia andandolo ad aggredire dentro l’area e non sulla fascia dove c’era fuori ruolo Osimhen a fare da terzino. Peccato.