Enrico Fedele, ex dirigente, è intervenuto a Marte Sport Live in onda su Radio Marte sul tema Napoli-Salernitana: “Io lascerei tutto come sta. C’è gente che ha prenotato aerei, alberghi, è una situazione molto particolare. Ormai mancano due giorni, non mi sembra più una cosa fattibile. Vero è che siamo in Italia, dove anche l’impossibile diventa possibile. Aspettiamo e vediamo che decisione verrà presa”.