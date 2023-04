Il Napoli sta vivendo un’annata straordinaria

Da tempo ci speravano. Tutti i tifosi del Napoli sognavano una stagione brillante come questa. Dopo alcuni campionati persi veramente per pochissimi punti, ora sembra che la lezione sia stata imparata a dovere e se ne vogliono raccogliere il più possibile, per mantenere a distanza le eventuali inseguitrici.

La Lazio sembra infatti a distanza di sicurezza, ma si teme comunque un possibile rientro in gioco della Juventus che, nel caso in cui riavesse i punti tolti, sarebbe pericolosamente vicina. Tuttavia, non bisogna affatto pensare a queste cose, ma mantenere la concentrazione sul proprio percorso e aumentare il numero di scudetti a Napoli.

Quanto visto fino ad ora è sicuramente frutto di duro allenamento, ottima tattica e di un gruppo coeso che ha saputo dire la sua non solo in campionato, ma anche in Europa.

Dove si può arrivare in Champions League?

L’occasione è davvero di quelle ghiotte. Il Napoli deve affrontare il Milan ai quarti di finale di Champions League e poi, eventualmente, la vincente tra Inter e Benfica per arrivare alla finale in cui, grazie alla formula della partita secca, potrebbe addirittura conquistare un titolo che solo fino a pochi mesi fa sembrava inarrivabile.

Nonostante la recente sconfitta contro i rossoneri, il Napoli ha le carte in regola per giocarsi tranquillamente il passaggio del turno. Bisogna ricordare che nella recente sfida non c’era Osimhen, attaccante in stato di grazia e che, forse, gli stessi giocatori hanno tirato un po’ i remi in barca per studiare un po’ meglio l’avversario e capire quale tattica adottare durante la ben più blasonata sfida europea.

Facciamo il punto sul campionato

Al di là delle possibili minacce che possono arrivare dalle altre squadre, il Napoli sembra essere in totale controllo del campionato. Il numero di punti di vantaggio sulla seconda è a dir poco rassicurante e forse sarebbe anche il caso di iniziare a far giocare quelle talentuose seconde linee che scalpitano in panchina.

Vedremo cosa deciderà di fare Luciano Spalletti che di certo non vuole mancare l’occasione per far bene ovunque, ma sa che deve comunque dosare, almeno un po’, le forze. Le prossime due sfide in campionato sono contro Lecce e Hellas Verona, che sulla carta sembrano decisamente abbordabili. La terza invece sarà contro la Juventus e potrebbe di fatto determinare la svolta. In caso di vittoria di tutte e tre queste sfide si potrebbe davvero parlare di campionato chiuso. Non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire.

Cosa aspettarsi dalla società nei prossimi anni

Proprio di recente, Aurelio De Laurentiis ha sostenuto di aver resistito ad una forte tentazione, ovvero quella di vendere il club per una cifra davvero molto interessante.

L’interesse da parte sua nei confronti della squadra è a dir poco ammirevole, poiché ha costruito un progetto che negli anni ha sicuramente dato i suoi frutti e manca davvero molto poco per poterli cogliere. Non sempre i tifosi hanno apprezzato le sue scelte, ma non si può di certo dire che non abbia avuto ragione in merito alla strategia da adottare e alla passione che ha saputo trasmettere.