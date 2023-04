Gazzetta, moviola Napoli-Milan: il rigore su Lozano c’era, Leao entra male

L’1-1 conquistato negli ultimissimi minuti di gioco non è bastato al Napoli per ribaltare il risultato. Gli azzurri di Spalletti non passano contro il Milan e sono, così, fuori dalla Champions League.

Diversi sono stati gli episodi arbitrali che hanno condizionato la partita. Tra questi, è giusto citare l’intervento di Rafael Leao su Hirving Lozano. Al 36′ il portoghese entra in scivolata sul messicano: prende il piede, anzi la caviglia, del numero 11 azzurro ma non la palla. L’arbitro Marciniak non fischia il rigore per il Napoli e il Var lo spalleggia in quanto conta anche la valutazione da campo.

Una decisione piuttosto discutibile, considerando che la chiusura dell’attaccante portoghese è stata più imprudente che pulita. Il penalty, come analizzato anche da La Gazzetta dello Sport, doveva essere fischiato. Bocciata, dunque, la conduzione del direttore di gara polacco: voto 5,5.