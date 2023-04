Serata difficile per gli azzurri di Spalletti, in particolar modo per Kvarastkhelia e Osimhen, entrambi parecchio sottotono.

Le due stelle del Napoli non riescono a brillare e incidere come fatto per il resto della stagione. Il gol del nigeriano arriva troppo tardi e nel suo unico guizzo della partita, visto l’ottimo lavoro difensivo di Tomori e Kjaer. Il georgiano, invece, manca nelle sue stesse giocate e sbaglia anche il calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la partita.