Sky – Stasera non ci sarà la coreografia della Curva B. Il motivo

Stasera, in occasione di Napoli-Milan, quarto di finale di Champions League, non ci sarà la coreografia della curva B. A comunicarlo è il giornalista di Sky Francesco Modugno, che ha parlato della questione svelando come non ci siano stati i tempi tecnici per realizzarla, nonostante l’intenzione di voler creare un qualcosa di batticuore. Il collega ha poi aggiunto che fino a pochi giorni fa vigevano vari vincoli e la mancanza di un dialogo. Saranno distribuite diecimila bandierine tra i distinti e infine uno spazio in tribuna per un gruppetto di tifosi delle curve senza biglietto.