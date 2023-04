Jacobelli: “Napoli-Milan, tutto può accadere. Osimhen è molto importante per gli azzurri”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“La partita di questa sera? Dobbiamo ricordare come Napoli, Milan e Inter abbiano la possibilità di accedere in semifinale di Champions così come le altre formazioni in Europa League e Conference. Anche negli altri movimenti calcistici accadono le cose, basta vedere il Barcellona in Spagna. Napoli-Milan annuncia una partita di qualità. Osimhen per il Napoli è molto importante. Sappiamo benissimo cosa significa avere in squadra un giocatore che ha segnato 25 gol. La formazione di Spalletti ha saputo uscire da San Siro con un risultato che lascia tutto aperto. Il Milan ha tenuto a riposo contro il Bologna dieci giocatori su undici. La qualificazione alle semifinali garantisce un bonus di circa 10 milioni. Sarebbe un traguardo di eccezionale importanza per entrambe le squadre. La partita è aperta a qualsiasi risultato. Il Milan ha confermato la sua crescita a livello internazionale. È un grande appuntamento, forse il più grande nel 2023 per il calcio italiano. Se Pioli ha battuto Spalletti per una circostanza o è cambiato il trend? Pioli ha dimostrato sul campo nell’arco dei tre anni e mezzo sulla panchina del Milan di essere uno delle migliori espressioni di Coverciano. È evidente che dall’altra parte ci sia Spalletti che merita gli applausi e i consensi generosi che sta ricevendo. Questa è una partita chiave ed importante. Ci sono questi tre precedenti positivi del tecnico rossonero nei confronti del Napoli, ma questa sera tutto può accadere”.