Maggio: “I tifosi nelle notti di Champions si trasformano” Osimhen? Sarà un’arma in più”

Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport a proposito del quarto di finale di Champions League Napoli-Milan.

“Queste notti sono il frutto del lavoro di De Laurentiis, col passare degli anni questa squadra è cresciuta anche in Europa. Oggi si vive un’atmosfera uguale a quella della gara con il Manchester City, perché già da ieri è una gara particolare! Speriamo che anche stasera si crei in favore del Napoli un’atmosfera particolare. Favorita? Al momento dico Milan al 51% perché parte avvantaggiato dalla gara di casa, poi il Napoli deve partire come ha fatto di solito: ci ha abituato a partite importanti e di carattere. Devono trovare le giuste attenzioni facendo attenzione al Milan che abbiamo visto all’andata. Sarà una partita combattuta. Di Lorenzo o Calabria? Opto per Giovanni, sarà carico e gli auguro di fare una bella partita. Vedremo tanti uno contro uno, sono curioso di vedere come le difese fronteggeranno gli attacchi. Tifosi? Nelle notti di Champions si trasformano, capitava anche quando giocavo io. Speriamo diano un grande supporto. Cosa dici da capitano? Io da capitano spesso andavo in silenzio che ti fa capire tante cose: serve uno sguardo per capire come sta il tuo compagno, poi è il momento di entrare. Testa bassa e pedalare! Osimhen? È un punto di riferimento per i compagni. Quest’anno gioca con la mentalità giusta, è sempre cattivo nel modo giusto e sportivamente parlando. Da come mi dicono giocherà e sarà un’arma in più. Abbiamo visto come è entrato in Napoli-Verona, sono contento sia tornato e spero stasera dia ancora qualcosa in più”.