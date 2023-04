Domizzi: “Il pubblico può trascinare dal primo minuto. Possibile rigore? Lo farei tirare a Osimhen”

Maurizio Domizzi, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“I calciatori fanno la differenza quando il livello è come quello di stasera. Va detto però che nonostante tante polemiche che ci sono state in questi giorni, per il ricordo che ho io nell’arco dei 90 minuti dove si disputa la gara difficilmente ricordo un pubblico che non ha partecipato a pieno per aiutare la squadra. Indipendentemente da come approccerà la partita la squadra, penso che il pubblico possa essere trascinante dal primo minuto. Se c’è un modo per non essere sopraffatti dalla tensione sui rigori? Secondo me no, soprattutto quelli al termine dei 120 minuti perché sono diversi. Lì subentra molta più stanchezza e responsabilità. Sai che non c’è più modo di rimediare. Ogni singolo giocatore che calcia è responsabile. Sono impossibili da allenare e preparare i rigori. Penso che al giorno d’oggi sia necessario saperli calciare in tutti i modi, soprattutto un rigorista che ne tira talmente tanti che deve saperli tirare in tanti modi. Penso che stasera i giocatori in campo siano quelli che incidano più di tutti, al di là dei dirigenti e degli allenatori. Se per caso stasera nell’arco dei 90 minuti capitasse un rigore lo farei calciare ad Osimhen, dato che l’emotività giocherà un fattore fondamentale. Osimhen ha caratteristiche spiccate in entrambe le fasi, è molto pericoloso e nel gioco aereo è fortissimo. Ti costringe a fare una scelta e prendere dei rischi in un modo o nell’altro. Cosa fa un difensore quando sa di dover affrontare Osimhen? Arrivati a quel livello lì la preoccupazione è più di chi sta intorno, i giocatori a quel livello lì hanno talmente tanta carica che la partita la affrontano allo stesso modo. L’approccio è lo stesso, perché ognuno lavora su se stesso”.