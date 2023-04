Verona, Zaffaroni: “Prestazione eccezionale. Nonostante la forza del Napoli siamo riusciti a ripartire”

Zaffaroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Napoli-Vero ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue parole: “I ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia e lo sapevamo, ma tutti hanno messo l’anima in campo con grande atteggiamento. In molte fasi della partita siamo riusciti a ripartire nonostante la forza del Napoli che può mettere in difficoltà in qualunque momento”.