La gara di Champions league contro il Milan si avvicina e per il Napoli sarà un assoluto dentro o fuori. Dopo l’arbitraggio scandaloso della gara d’andata, possiamo vedere che l’arbitro designato per il ritorno Marciniak ha un buon rapporto con gli azzurri. Ecco di seguito le volte in cui l’arbitro e i partenopei si sono incontrati:

Napoli 2-0 Nizza (Playoff CL)

Stella Rossa 0-0 Napoli

Napoli 1-1 Salisburgo