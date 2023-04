Capello: “Osimhen è come Batistuta prima, fanno la differenza”

L’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha espresso il suo parere sulla prossima sfida di Champions League tra Milan e Napoli durante un’intervista con Il Messaggero.

“La mancanza di Osimhen potrebbe influire sul risultato della partita, poiché è un giocatore determinante come Leao per il Milan. Siamo tutti bravi a fare gli schemi ma per ottenere il risultato c’è bisogno di qualcuno che la butta dentro. “La presenza di Osimhen nel Napoli dà loro un vantaggio del 5% rispetto alla situazione senza di lui, portando la sfida ad un equilibrio perfetto. Egli sottolinea che avere un giocatore come Batistuta fa una grande differenza e lo stesso vale per Osimhen oggi. Nonostante il lavoro straordinario di Spalletti, l’ultimo campionato del mondo ha dimostrato che alla fine sono i campioni a vincere più delle squadre, e se queste sono anche ben organizzate è ancora meglio”.