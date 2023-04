Stefano Pioli ha cominciato la rifinitura a Milanello in vista della partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, con tutti i giocatori a disposizione tranne Zlatan Ibrahimovic che è ancora fuori per infortunio. La partita si svolgerà domani sera a San Siro. Anche i giocatori esclusi dalla lista Champions come Dest, Vranckx, Bakayoko, Adli e Tatarusanu non saranno presenti.