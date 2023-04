Partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Napoli, in programma domenica 23 aprile alle 20.45 allo Stadium. La vendita è riservata ai soli possessori della fidelity card ed è possibile effettuare l’acquisto solo sul sito della Juventus. A poche ore dall’uscita si è già creata una coda virtuale di più di 15mila persone per riuscire ad accaparrarsi il tagliando.