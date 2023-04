Novellino su Pioli e Spalletti: “Troppe rotazioni in vista della Champions”

Walter Novellino, allenatore, è intervenuto a Radio 24 nel corso di Tutti Convocati: “Secondo le parole di Spalletti, il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare alla finale di Champions League con la stessa facilità con cui è riuscito a raggiungere la vetta della classifica in campionato grazie al suo gioco impeccabile. Spalletti e Pioli? Come allenatore, avrei preferito non fare troppe rotazioni e cambiamenti in vista della Champions League, poiché la continuità e la fiducia sono essenziali per una squadra vincente. Tuttavia, ognuno ha le proprie opinioni su questo argomento”.