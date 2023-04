Il Mattino: “Tifosi di Napoli e Lecce contro AdL”

“Tifosi di Napoli e Lecce uniti nei cori contro Aurelio De Laurentiis” scrive Il Mattino. Aurelio De Laurentiis non c’era ma i cori contro il patron sono partiti sia dal settore ospiti che dalla curva del Lecce (pesa il fatto che la famiglia di De Laurentiis è proprietaria anche del Bari). “Alla fine tutto è andato per il verso giusto, con l’applauso finale alla squadra che è andata a raccogliere i cori dei propri tifosi. Tensione solo un po’ sugli spalti: c’erano molti meno napoletani che in altre trasferte degli ultimi tempi”