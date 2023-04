Renica: “Napoli meno forte senza Osimhen? Non è vero, senza di lui ha vinto la partita più bella della stagione”

Renica, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”. Queste le sue parole: “Non bisogna preoccuparsi della sconfitta contro il Milan. Pioli ha preparato benissimo la partita con Tonali davanti la difesa per arginare i movimenti delle nostre ali. Ovviamente al Milan è andato anche tutto bene. Anche Leao messo in quella posizione ha fatto molto male alla difesa del Napoli. Napoli meno forte senza Osimhen? Non è vero, la stessa squadra ha vinto 6-1 ad Amsterdam, forse la partita più bella della stagione. Anche senza Osimhen il Napoli può dire la sua”.