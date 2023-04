Libero – Spalletti concentrato sul finale: nessuna tragedia per il futuro

Luciano Spalletti è concentrato solo sul futuro e sulle prossime gare che attendono il Napoli.

Come riportato dal quotidiano Libero, infatti, il tecnico del Napoli non ha tempo da perdere e vuole che non si pensi ad altro se non a quello che Napoli e i napoletani attendono. Una sconfitta tale ci può stare, ora bisogna reagire senza appellarsi al passato e allo spettacolo indegno del Maradona di domenica sera: “Luciano Spalletti ha fatto Spalletti solo dopo la sconfitta con il Milan: litigio con Maldini, nervosismo, polemiche. Per il resto della stagione ha fatto il Luciano, uomo allegro, sorridente, felice di allenare il Napoli e concentrato solo sulle cose belle, come giocare bene praticamente ogni partita. Ora è al bivio: quale delle due versioni allenerà la squadra da qui a fine stagione? Inutile specificare di quale ci sia bisogno, anche in città. Uno scivolone ci sta, il punto è non trasformarlo in un dramma”.