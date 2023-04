Salvatore Esposito: “Scudetto? Se vinciamo è per Ciro Esposito”

Salvatore Esposito è stato ospite alla nuova Facoltà di Medicina a Scampia. L’attore, noto per l’interpretazione di Genny Savastano nella serie Gomorra, ha parlato dello scudetto nel corso di un incontro con gli studenti insieme al rettore Matteo Lorito. Un evento a cui hanno partecipato anche la mamma e il fratello di Ciro Esposito, Antonella Leardi e Pasquale Esposito. Il tifoso, ucciso durante gli scontri nella finale di Coppa Italia del 2014, è diventato un simbolo di amore per la maglia e di legalità grazie allo sforzo di sua madre. Salvatore Esposito ha espresso alcune parole per Ciro. Ecco quanto raccolto da Repubblica.

“Se conquistiamo lo scudetto dobbiamo dedicare la vittoria a Ciro Esposito. E sarebbe bello creare a Scampia una Cinecittà per i tanti ragazzi che possono lavorare nel cinema. Festa scudetto? Sediamoci intorno ad un tavolo tifosi e Comune con le istituzioni perché la festa scudetto sia pacifica senza guerre”