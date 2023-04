L’annuncio di Manfredi: “La festa Scudetto a numero chiuso dopo i fatti di Torino”

Quest’oggi si svolgerà un vertice in Prefettura, in cui è probabile la partecipazione di Aurelio de Laurentiis: si discuterà della questione Ultras e non solo. Secondo la Repubblica, uno dei temi caldi di giornata riguarderà i festeggiamenti in caso di Scudetto. Di seguito riportiamo le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che annuncia: “L’affluenza viene stabilita dalla Prefettura. Il decreto Gabrielli (approvato dopo i fatti di Torino) prevede un numero limitato di presenze per garantire la sicurezza”.