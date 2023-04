Ndombele a So Foot: “Non conosco ancora il mio futuro. Io svogliato? Lavoro ogni giorno per migliorare”

Ndombele, centrocampista del Napoli in prestito dal Tottenham, ha rilasciato un’intervista a So Foot. Queste le sue parole sul futuro e sull’addio al Tottenham la scorsa estate: “Al momento non conosco il mio futuro, molti tifosi vogliono un mio ritorno al Tottenham, ma saranno i club a decidere e il Napoli ha un’opzione per il riscatto. Non è un peso per me essere in prestito, ma a volte noi calciatori veniamo trattati come merci. Non c’era possibilità di restare al Tottenham e sono molto felice di aver scelto il Napoli. Con Conte non avrei trovato spazio, mi sarebbe piaciuto dimostrare il mio valore ma sono sempre stato ai margini del gruppo. Io svogliato? Mi è sempre stata assegnata quest’etichetta, dai tempi in cui andavo a scuola. Non mi sento svogliato, anzi lavoro ogni giorno per migliorare”.