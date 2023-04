CorSera – Nuova inchiesta plusvalenze fittizie: Roma, Lazio e Salernitana sotto accusa

La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Roma, Lazio e Salernitana. Pare che le tre società abbiano seguito le orme della Juventus falsificando i bilanci tra il 2017 e il 2021. “Nel decreto di perquisizione si parla addirittura di emissioni di false fatturazioni”, scrive il Corriere della Sera approfondendo la situazione. “Le Procure puntano il dito sulle quotazioni di alcuni giocatori come Akpa-Akpro, Sprocati, Casasola e altri, ma anche su alcuni trasferimenti come quelli tra Roma e Sassuolo (Defrel acquistato, Marchizza e Frattesi venduti), o con la Juventus (Spinazzola-Luca Pellegrini), l’Atalanta (Cristante-Tumminello) e il Verona (Kumbulla per Cetin, Cancellieri e Diaby). La Guardia di Finanza ha acquisito tutta la documentazione necessaria e adesso la Procura studierà i fascicoli alla ricerca di eventuali elementi di reato e plusvalenze fittizie”.