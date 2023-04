Dopo la sonora sconfitta contro il Milan, gli uomini di Spalletti scenderanno in campo già domani, alle ore 19:00 contro il Lecce. Il Corriere dello Sport ha anticipato il probabile undici che affronterà la squadra pugliese. Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui in difesa; Anguissa, Lobotka e uno tra Elmas e Zielinski a centrocampo; in attacco tridente formato da Lozano che subentra a Politano, Simeone e Kvaratskhelia”.