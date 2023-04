Sportitalia – Juventus su Giuntoli: incontro segreto tra le parti

La Juventus è sulle tracce di Cristiano Giuntoli. A riportare la notizia, il direttore e giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello.

Di seguito l’indiscrezione: “L’amministratore delegato della Juventus Scanavino, giustamente non può incontrare un solo direttore e quindi ha avviato il casting per trovare il nuovo DS. Negli stessi giorni, in forma molto segreta a Milano, ha incontrato Cristiano Giuntoli. Il direttore del miracolo Napoli è un pallino, da tempo, della Juventus. Ha un contratto con il Napoli ma il suo amore con De Laurentiis non è incondizionato. Tempo fa erano vicini al divorzio e, sbagliando, nella testa del presidente del Napoli, i veri protagonisti del miracolo scudetto sono Micheli e Mantovani. Due collaboratori di Giuntoli, entrambi bravissimi, che potrebbero restare al Napoli anche in caso di addio del direttore. Il fidato Pompilio, invece, seguirà Cristiano ovunque. È c’è qualche uccellino che sussurra che Giuntoli starebbe cercando nuovi collaboratori per il suo futuro professionale. A Napoli, o lontano da Napoli. Responsabile settore giovanile e capo scouting le due figure mancanti ad oggi. La Juve sarebbe una bella ipotesi per Giuntoli ma il suo eventuale arrivo a Torino sarebbe differente da quello di Massara. Mi spiego: Massara non porterebbe una rivoluzione societaria, Giuntoli sì. Cambierebbe molto e cambierebbe tanti uomini. Porterebbe con sé il suo team di fiducia, fatta eccezione di Micheli e Mantovani. Per ora rumors, più avanti vedremo”.