Il Mattino – Il Napoli ricomincia il campionato nel peggior modo possibile, troppo brutto per essere vero

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla debacle del Napoli contro il Milan. Secondo il quotidiano il Milan domina la partita e vince contro un Napoli in difficoltà, che effettua una prestazione disastrosa rispetto alle precedenti. La squadra di Pioli si dimostra solida in ogni reparto, aggressiva su ogni palla e pericolosa nelle ripartenze. Per gli azzurri è la sconfitta più pesante dell’anno. Il Milan dimostra una maggiore brillantezza e reattività rispetto alla squadra di Spalletti che invece sta incontrando difficoltà. I campioni d’Italia stanno cercando di rilanciarsi nella corsa Champions, mentre gli azzurri devono ripartire con forza per continuare la loro corsa verso lo scudetto, sfruttando il vantaggio di 16 punti sulla Lazio come base. Il centrocampo del Milan, guidato da Tonali e Krunic in fase difensiva ed offensiva, è la chiave della vittoria. Bennacer si muove con agilità tra le linee senza dare riferimenti agli avversari. I rossoneri si dimostrano superiori nella zona centrale del campo, attivando con successo gli esterni Leao e Diaz grazie agli spazi lasciati dagli avversari azzurri. Lobotka, Anguissa e Zielinski non riescono a tenere il passo dei loro avversari. Anche i due centrali Rrahmani e Kim ballano nella difesa del Napoli.