Simeone non riesce a sostituire Osimhen, abbandonato a se stesso davanti. Le pagelle dei quotidiani per l’argentino

Giovanni Simeone non riesce a sostituire Osimhen, colpa non solo sua ma anche della squadra ed i quotidiani sportivi bocciano la sua prova. La Gazzetta dello Sport a causa della mancanza di giocata e palloni giocabili ed essendo poco servito e gli dà 5.5. Il Corriere dello Sport gli ha dato 5. Il giocatore ha fatto un tentativo con il sinistro e la testa nel primo tempo, ma è stato bloccato dalla difesa avversaria. Il suo ruolo di vice Osimhen era già difficile di per sé, ma ieri non è riuscito a esibirsi al meglio.