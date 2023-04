Mattino – Pioli: “Napoli grande avversario, in Champions cambierà tutto”

Dopo il poker rifilato al Napoli di Spalletti, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni durante il post partita. L’allenatore rossonero ha elogiato l’ottima prestazione della sua squadra.

Queste le sue parole: “La vittoria è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre partite e dobbiamo avere lo stesso

atteggiamento. Abbiamo buttato delle opportunità con errori che non devono più accadere. Abbiamo avuto un mese di gennaio che ci ha tolto sicurezze. Ci siamo un po’ disuniti, ma solo i top club riescono a fare bene sia in campionato che in Champions e probabilmente la coppa ci ha tolto lucidità in campionato. Vogliamo arrivare in alto e quello che conta è il finale di stagione e venerdì”.

Poi, parentesi sull’appuntamento di Champions: “Sicuramente la vittoria ci dà fiducia, ma saranno partite diverse. Non è perché abbiamo vinto 4-0 che il Napoli ha perso le sue certezze. Dobbiamo insistere e agli azzurri penseremo affrontando le due gare spero con la stessa personalità. Sarà uno scontro equilibrato tra due squadre forti che in Champions stanno facendo bene, mentre in campionato il Napoli è stato più bravo di noi”.