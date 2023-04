Krol è sicuro: “La sconfitta non preoccupa”

Ruud Krol è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma. L’ex calciatore olandese ha commentato la sconfitta degli azzurri contro il Milan. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Non sono preoccupato della sconfitta di ieri contro il Milan. E’ solo la terza sconfitta in stagione, ieri è stata una giornata storta in cui la squadra non ha girato. Può capitare, speriamo che la squadra torni subito a correre. L’ho visto molto affaticato, ma è anche normale vista la sosta che ha portato tanti azzurri in giro per il mondo. Il Milan non giocava bene da tre mesi, ieri ha trovato la motivazione per fare qualcosa di buono contro la capolista. L’avversario ha voluto dimostrare che ha meritato lo scudetto lo scorso anno: erano più motivati. Non si può essere al massimo della forma in tutte le partite: ieri il Napoli non lo era. Non è stato compatto, ha lasciato molto spazio al Milan. I primi due errori sono frutto di due grandi errori della difesa. Venerdì a Lecce il Napoli deve rispondere da grande squadra, ma ancora più importanti saranno le prossime due gare contro il Milan. Ieri si è sdraiato il Napoli, ma ha capito che per vincerle tutte deve essere concentrato per tutta la durata del match. Non ho visto la solita grinta negli azzurri, c’è da chiedere a Spalletti il motivo, ma sono convinto che sia frutto della stanchezza dei giocatori in giro per il mondo. Nulla è compromesso. Il Napoli deve dimostrare il suo lavoro e passare il turno, nulla è cambiato dopo la sconfitta”.