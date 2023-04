Napoli-Milan, una notte da dimenticare

Durante il match di ieri, al Maradona, tra Napoli e Milan, dove il Napoli ha avuto la peggio, si è resa protagonista anche la cattiva condotta dei tifosi partenopei. Scene raccapriccianti dalla Curva B, dove una ressa di tifosi, ha deciso di protestare per il caro biglietti di Champions League e contro il divieto di introdurre tamburi e vessilli allo stadio; cori ingiuriosi contro il presidente De Laurentiis, scene di violenza inaudita, l’esiziale errore della Curva B ha fatto il giro del web facendo indignare chiunque. Il Corriere della Sera ha riportato l’accaduto, commentando così: ” Per la capolista la notte è terribile. La tramontana gelida è un cattivo presagio. La spaccatura tra i tifosi allarga il disagio: quelli della curva B insultano De Laurentiis per il caro biglietto in Champions e poi escono dallo stadio, dagli altri settori contestano i contestatori. La squadra forse ne risente. La terza sconfitta in campionato, la seconda in casa, è un film dell’orrore. Il Napoli è l’ombra di se stesso”.