L’ex calciatore Antonio Cassano, nella rubrica ‘Habla con Antonio’ sul suo profilo Instagram, ha così commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan: “È la prima partita quest’anno in cui il Napoli non è stato il Napoli. Il Milan arrivava prima sulla palla, ha giocato meglio, era più fresco, aveva più voglia. Il Napoli è stato molto molto superficiale, ha sbagliato tanto. Il Milan in 30 minuti ha fatto due gol che hanno indirizzato la partita.

Poi il Napoli si è buttato avanti e ogni azione il Milan poteva fare gol. Però è un solo inciampo in otto mesi, ci può stare assolutamente. In ottica Champions questa sconfitta darà molti più vantaggi al Napoli che al Milan. Il Napoli non è questo, sarà avvelenato nelle due partite, sarà un’altra gara”.