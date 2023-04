Mertens e il suo addio, non solo questione di soldi

Nell’agosto del 2022, Dries Mertens ha detto uffialmente addio al Napoli dopo 9 stagioni. Il giocatore, che attualmente milita nel Galatasaray, rimasto in panchina numerevoli volte nella stagione 21/22 anche a causa di diversi problemi fisici, ha scelto di lasciare la squadra in estate.

A distanza di quasi 8 mesi dalla separazione tra il belga ed il club, saltano fuori nuove motivazioni sul trasferimento del miglior cannoniere della storia del Napoli.

Mertens, infatti, non è riuscito a trovare un accordo per il prolungamento del suo contratto, ma non solo per ragioni di soldi.

Tra il club ed il giocatore non ci sono mai stati problemi, tant’è che i rapporti sono ancora ottimi.

Ma allora perché Mertens ha scelto di andarsene?

Il centravanti decise di lasciare Napoli perché consapevole di non rientrare nel progetto di Spalletti, che non avrebbe potuto concedergli un ruolo da titolare, essendo alla ricerca di una squadra più giovane e già consapevole dell’imminente arrivo, tra gli altri, di Kvara.