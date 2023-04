Tmw – Zanoli: “Osimhen e Kvara fenomenali. Su Spalletti vi dico una cosa…”

Il classe 2000 Alessandro Zanoli, giocatore della Sampdoria in prestito dal Napoli, ha rilasciato un’intervista raccontando della sua esperienza all’ombra del Vesuvio, esprimendosi sulla coppia Osimhen-Kvaratskhelia e sul mister Spalletti.

Dopo il gol nel match contro il Verona e le ultime convincenti partite in U21, Zanoli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Il Napoli non mi sorprende, vista la qualità dei giocatori. Osimhen e Kvara sono due fenomeni. Non c’è altro da dire. È stato un piacere allenarsi con loro”.

Il terzino ha poi parlato di Spalletti: “Sotto certi punti di vista è fenomenale. A preparare le partite è il numero uno”.