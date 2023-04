Firmino in scadenza, Napoli pronto?

Al termine della stagione in corso, il contratto di Roberto Firmino al Liverpool scadrà. Le strade del giocatore e dei reds, salvo imprevisti, si separeranno. Il trentunenne brasiliano sarebbe quindi in ricerca di una nuova squadra e pare che in pole ci siano le italiane e che potrebbe non essere impossibile un trasferimento di Firmino al Napoli.

Il numero 9 è un giocatore duttile, che più volte ha ricoperto il ruolo di seconda punta o del moderno “falso nueve”. Nell’ultima stagione, è rimasto diverse volte nella panchina di Klopp, che ha preferito l’uruguaiano Nunez o il neoacquisto Gakpo.

Secondo gli inglesi di Ladbrokes, il Napoli sarebbe interessato al suo profilo e se il calciatore dovesse lasciate il club a campionato terminato, preferirebbe i partenopei. Pare, però, che siano in contatto con gli agenti anche Milan e Inter. Il procuratore Roger Wittmann ha dichiarato: “Al momento non parlo delle opzioni che abbiamo, Roberto è concentrato a portare a termine la stagione e aiutare il Liverpool nella qualificazione in Champions League“.