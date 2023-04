Ordine: “Curve in silenzio a Napoli? A Milano accade lo stesso ma queste sono presenti”

Franco Ordine per “Il Giornale” ha esposto il suo pensiero sul prezzo dei biglietti per la sfida di Champions Napoli-Milan:

“A Napoli si configura all’orizzonte una sola ombra sulla domenica di festa. Le due curve hanno annunciato di partecipare in silenzio quale segnale di protesta per il costo dei biglietti in Champions: 90 euro per le curve in effetti sono un record. A dire il vero il caro biglietti riguarderebbe anche San Siro ma i milanisti – al pari degli interisti – da mesi hanno riempito lo stadio con una media di 70 mila pur dinanzi a prezzi da capogiro portando nelle casse di Cardinale oltre 9 milioni d’incasso per l’ottavo con il Tottenham”.