ULTIM’ORA – Il Milan perde un titolare contro il Napoli

Pierre Kalulu non sarà disponibile per la partita Napoli-Milan di campionato a causa degli esami medici cui è stato sottoposto questa mattina, dopo aver giocato con l’Under 21 francese. Secondo il comunicato stampa del Milan, Pierre Kalulu ha subito una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro durante gli esami di controllo effettuati questa mattina. Un nuovo controllo strumentale è previsto fra una settimana. Di solito, un infortunio di questo tipo richiede almeno 15/20 giorni di riposo. Quindi Kalulu salterà sicuramente le partite contro Napoli ed Empoli (7 aprile) e cercherà di tornare per la partita del 12 aprile tra Milan e Napoli in Champions League, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza. In caso di impossibilità, l’attenzione si sposterà sul ritorno del 18 aprile con la partita contro il Bologna in Serie A. Una situazione difficile per Pioli e il Milan.