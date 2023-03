Il Corriere dello Sport riporta che la Roma ha bisogno di vendere per almeno 50-55 milioni di euro per rispettare i paletti imposti dalla UEFA e avere un bilancio positivo. La cessione di Zaniolo a gennaio non è sufficiente e i Friedkin non sono disposti a saltare le regole. Il quotidiano identifica Abraham e Ibanez come possibili vendite all’estero, ma la Roma mira anche a monetizzare gli esuberi come Kluivert e Carles Perez, nonché alcuni giovani come Bove, Volpato, Tahirovic o Zalewski.