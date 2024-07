Palmeri: “C’è il rischio che Osimhen rimanga al Napoli. Il Psg non è più spendaccione”

Tancredi Palmeri, giornalista, ha scritto a proposito della situazione legata a Victor Osimhen sul sito ufficiale di Sportitalia. Nell’articolo, si racconta come Aurelio De Laurentiis adesso tema che il nigeriano possa rimanere anche se con la testa altrove, ma allo stesso tempo 10 milioni di stipendio. La trattativa per la cessione con il Psg non è semplice, e il Ds Luis Campos non è uno spendaccione. Di seguito, il contenuto.

“C’è poi il timore di De Laurentiis di tenersi Osimhen, con la testa altrove e però con 10 milioni sul proprio conto da ricevere dal Napoli ogni anno. Perché al PSG da quando c’è Luis Campos non si scialacqua più: o meglio, lo si fa ancora ma non con i grandi club tantomeno italiani, per puro puntiglio di dimostrare di essere diversi dal PSG di Leonardo, e per politica di facciata di Campos di fare finta di spendere in maniera ragionata. Così salto l’acquisto di Skriniar, per una differenza di soli 10 milioni. Ed è vero che fu preso l’anno dopo a zero, ma nella stagione precedente il PSG avrebbe avuto già tremendamente bisogno di quel Skriniar, una leggerezza che forse costò la Champions. Il PSG non ci pensa proprio a pagare la clausola da 130 milioni di Osimhen, e lo si può anche capire. Lo stesso De Laurentiis si è intimamente convito ad accettare anche 115 più bonus, ll problema è che il nigeriano al momento valga 100 milioni, ma ancora peggio il PSG pensi di fare il virtuoso di facciata, e dunque al momento rifiuti di avvicinarsi a 100, avendo offerto solo 80, sdegnosamente respinti dal presidente del Napoli. Più passa il tempo più il prezzo rischia di abbassarsi, e adesso davvero si teme paradossalmente che Osimeh rimanga”.