Dodo, il terzino della Fiorentina, ha parlato con Calciomercato.com in un’intervista esclusiva. “La mia forza mentale mi ha permesso di fermare Kvaratskhelia. Ho affrontato sfide molto difficili in passato, come Vinicius Jr del Real Madrid, Sterling del Manchester City e Perisic dell’Inter. Anche se durante quella partita Kvara è riuscito a servire un assist d’oro a Lozano che purtroppo ha fallito il gol”.