Rai – Kim sul taccuino dei top club europei, la situazione

Ciro Venerato ha riferito a TgRai che il Napoli sta iniziando le trattative per blindare Kim min-jae, offrendo 2,5 milioni di euro più bonus al difensore. Al momento percepisce 2 milioni netti e si potrebbe anche eliminare la clausola rescissoria. “L’agenzia sta cercando di vendere il giocatore coreano a diversi club continentali, tra cui Liverpool, United e PSG. Questi club sono disposti a pagare una clausola di rescissione che oscilla tra i 50 e i 70 milioni per garantirgli un contratto di 5 milioni netti a stagione. Tuttavia, questo contrasta con la volontà del giocatore stesso che è molto legato alla sua squadra e città attuali. La somma finale dipenderà dal fatturato del club e dalla partecipazione alla Champions League, con una riduzione di 10 milioni per chi non si qualifica. Kim e i suoi agenti prenderanno una decisione entro giugno”.