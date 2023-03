Clamoroso: è boom di giocate al lotto con numeri dei calciatori del Napoli!

Napoli non finisce mai di stupire. La stagione memorabile degli azzurri ha fatto letteralmente impazzire la città tra omaggi culinari a Victor Osimhen, la festa anticipata per lo scudetto e sold out del Maradona ad ogni partita.

Questa volta Napoli si è resa protagonista di un dato davvero impressionante. I tifosi, in attesa di festeggiare il tanto atteso tricolore, tentano la fortuna con Osimhen e Kvaratskhelia: è boom di giocate coi protagonisti della stagione azzurra nelle ricevitorie di Napoli. Si giocano i numeri dei calciatori, su tutti il 9 di Osimhen e il 77 di Kvaratskhelia. “Negli ultimi mesi – racconta ad Agipronews il titolare di una ricevitoria – in tanti hanno deciso di puntare sui numeri di maglia: i preferiti sono Osimhen e Kvaratskhelia, ma sono frequenti anche il 22 di Di Lorenzo e il 6 di Mario Rui”. Presenti anche i numeri di Olivera (17) e Juan Jesus (5).