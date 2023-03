Scudetto, l’appello del Comune ad ADL: “Festeggiate senza sporcare la città”

Napoli non riesce più ad aspettare. Bando alla scaramanzia, la città è piena di bandiere e striscioni. Una festa che, purtroppo, sta diventando oggetto di polemiche. Molti tifosi stanno ridipingendo muri e asfalto di bianco e azzurro con disappunto del sindaco Gaetano Manfredi. Il sindaco ha chiesto alla città di non deturpare il patrimonio storico e culturale e, in generale, l’ambiente urbano.

Un appello ai tifosi che Enza Amato, su approvazione dell’assemblea cittadina, ha esteso anche al presidente Aurelio De Laurentiis in una nota. Lo riporta l’edizione online del Corriere dello Sport. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.

“Il presidente del Consiglio Comunale ed Enza Amato su approvazione dell’assemblea cittadina chiede di promuovere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza da parte dei calciatori del Napoli, affinché vengano evitate quelle espressioni creative dedicate alla squadra che rischiano di sporcare la città. Il Comune di Napoli garantisce la disponibilità dell’amministrazione a supportare, con tutti gli strumenti possibili, il desiderio di creatività della città di Napoli, e ad accompagnare ogni proposta di installazione artistica conforme alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio urbano e del suo patrimonio storico, artistico e monumentale“.