Osimhen e i rigori: ecco perchè il nigeriano non li tira

25 goal in stagione e nessun rigore per Victor Osimhen. L’unico calciato è stato quello contro il Liverpool in Champions parato da Allison. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega il motivo della scelta dell’attaccante azzurro di non tirarli: “Non ha mai preteso di tirare i rigori e nella decisione collegiale che Spalletti ha lasciato ai suoi ragazzi, spesso è proprio Victor a lasciare il tiro ai compagni che prima rispettosamente gli chiedono: è già capitato con Kvaratskhelia, Elmas e Lozano, tanto per ricordare qualche episodio”.