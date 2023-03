Napoli, si laurea e fa una richiesta a Osimhen

“Per il Napoli e per Victor mi sono laureato con questo cartellone”. E’ il post su Instagram di Gabriele, 24enne napoletano che si è appena laureto alla Federico II in Economia. Il giovane si è fatto fotografare con la corona di alloro. Niente di diverso dalle classiche foto che si vedono quando c’è una laurea. Ciò che salta all’occhio è che, al posto della tesi, il giovane ha tra le mani uno striscione in cui chiede a Osimhen “Victor, can I have your shirt?”. Il messaggio è chiaro per il nigeriano: “Posso avere la tua maglia?”.

Il post è stato creato per un contest dal titolo “Tutto per il Napoli” lanciato da Acqua Lete e dalla Società. I partecipanti devono inviare una foto o un video in cui spiegano cosa sono disposti a fare per il Napoli. Lo si può fare con un post sui social taggando Acqua Lete e con l’hashtag #TuttoperilNapoli. I 4 video o foto più originali potranno attuare la loro bizzarra idea con i calciatori a Castel Volturno. Il messaggio sarà quindi arrivato al bomber nigeriano. Chissà se Gabriele vincerà il contest e quando il Napoli vincerà lo scudetto. Sicuramente, per ora, il giovane tifoso festeggia una (certamente) meritata laurea.