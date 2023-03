CdS – ADL ha le idee chiare: Kvaratskhelia non è in vendita!

Khvicha Kvaratskhelia non è in vendita! É questo il messaggio che Aurelio De Laurentiis vuole mandare alle sue pretendenti e al suo calciatore. Seconco quanto riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il presidente azzurro ha in mente un rinnovo sostanzioso dal punto di vista dello stipendio:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole blindare ancora di più Kvaratskhelia che ha un contratto fino al 2027. Dal 1 luglio, tecnicamente sarà possibile allungare di un altro anno l’attuale accordo fino al 2028. De Laurentiis avrebbe già messo in agenda un appuntamento con l’entourage di Khvicha per gettare le basi per un nuovo contratto che porterà sicuramente ad un ritocco sostanzioso dal punto di vista economico per il ragazzo”. Si legge sul quotidiano.