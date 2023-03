Kvaratskhelia, l’entourage: “Prima del Napoli un club spagnolo lo bocciò. Vale 100 milioni, finirà in Premier!”

Pablo Ceijas, agente di Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma spagnolo Pedro Pablo Parrado, riportate da Mundo Deportivo. Il procuratore ha svelato un retroscena incredibile: alcuni anni fa il 77 del Napoli era vicino al Siviglia. Inoltre, Ceijas ha aggiunto altro sul futuro di Kvaratskhelia. Ecco cosa ha detto.

“Si parlava di Valencia, Levante e Siviglia: circa 6 milioni di euro. Il Siviglia era il club a cui era più vicino e Monchi lo bocciò. Era una posizione in cui il Siviglia era coperto e non si vedeva cosa potesse aggiungere il giocatore. Questo giocatore ora vale 100 milioni di euro. Potrebbe giocare tranquillamente per il Real Madrid o il Barça, ma penso che finirà per giocare in Premier, che è quella che può pagare quei soldi“.