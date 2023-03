Marino su Samardzic: “La nostra idea è tenerlo finche non raggiunge il suo vero valore”

Il Napoli è da tempo sulle tracce del giovane centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, come eventuale sostituto del possibile partente Zielinski. L’Udinese però è da sempre bottega gara e non sarà facile strappare il calciatore ai friuliani e alle possibili pretendenti che in estate busseranno alla porta dei bianconeri per accaparrarselo. Ne ha parlato il dg Pierpaolo Marino ai microfoni di Tv12: “La nostra idea è tenere un giocatore finché non raggiunge il suo vero valore. Ci possono anche dare diversi milioni per Samardzic, poi quando lo vendi ti penti. Una cosa simile è successa con De Paul“. Sarà dunque molto difficile che l’Udinese faccia partire il suo calciatore se non a fronte di un’offerta irrinunciabile.