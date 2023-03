Calciomercato Napoli: la situazione di Gollini e Ndombele

Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono tante situazioni in casa Napoli che devono ancora essere risolte, e probabilmente se ne riparlerà al termine della stagione. Simeone è certo della riconferma, dopo la buonissima stagione fin ora disputata, si è dimostrato una valida alternativa in attacco sempre pronto quando c’era bisogno di lui. Per riscattare Gollini servono 8 milioni e il Napoli sta facendo le sue valutazioni ed possibile un esito positivo per la trattativa. La situazione più complicata è quella che riguarda Ndombele, riscatto fissato a 30 milioni, considerato troppo alto dalla società.