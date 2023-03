Elmas a Dazn: “Che dolce sono i miei compagni? Lobotka è un babà! Sugli altri…”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Dazn per conto della rubrica Culture. Tra le domande poste al macedone, una è particolarmente curiosa e parla della sua passione per i dolci. Gli si è chiesto di associare alcuni calciatori del Napoli a dei dolci. Di seguito, le sue risposte. “Che tipo di dolce sono i miei compagni? Kvaratskhelia è un Èclair, perché è un dolce buono come lui. Quando pensi a lui nel Napoli dici che è buono. Di Lorenzo è un Baclava mentre Lobotka è un babà. Kim? Non si trova… forse il profiteroles perché piace a tutti”